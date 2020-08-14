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Абрамович потратит миллионы на компьютерные игры 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Абрамович потратит миллионы на игры
Фото: Reuters
Российский миллиардер Роман Абрамович потратит 20 миллионов долларов в компанию 110 Industries, которая занимается созданием компьютерных игр, сообщает газета «Ведомости». Первую игру — «Wanted: dead» — готовятся выпустить в 2022 году. Как уточнил один из основателей фирмы Антон Полетаев, инвестиции пойдут на создание первой игры в обмен на часть прав.
При этом 110 Industries сама по себе игры не производит: команда разрабатывает персонажей и сценарии, а разработкой занимаются уже нанимаемые специалисты из сторонней студии. В компании уточнили, что там идет разработка одиночных игр премиального сегмента для консолей и стриминговых игровых сервисов, но бюджет первой игры раскрывать не стали. Пока известно, что основатели 110 Industries вложили в проект 3 миллиона долларов, еще 1,1 миллиона они получили от частных инвесторов.
Ранее в августе сообщалось о том, что Абрамович с партнерами продаст долю в золотодобывающей компании Highland Gold Mining. Покупателем выступит фирма бизнесмена Владислава Свиблова Fortiana. Сумма сделки оценивается в 574 миллиона долларов.
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Комментарии
Компании , Антон Полетаев , Роман Абрамович , Ведомости
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