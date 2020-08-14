Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
86.40
$
73.59
86.52
73.80
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.59
–0.27 Золото
1946.30
–0.13 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1811
–0.0037
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

«Алроса» не будет платить дивиденды за I полугодие из-за отрицательного free cash flow 

Прайм и ещё 2 1 час назад
«Алроса» отказалась от дивидендов
Фото: ТАСС
"Алроса" не будет выплачивать дивиденды за первое полугодие 2020 года в связи с отрицательным свободным денежным потоком, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора "Алросы" Алексея Филипповского.
Он напомнил, что 25 июня акционеры "Алросы" приняли решение выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2019 года по верхней границе допустимого дивидендной политикой диапазона в размере 100% свободного денежного потока за период — 19,4 миллиарда рублей.

"Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю "свободный денежный поток" в размере 8,3 миллиарда рублей условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют", — приводятся в сообщении слова Филипповского.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2019 году "Алроса" увеличила добычу алмазов на 5%, до 38,5 миллиона карат, план 2020 года — 28-31 миллион карат.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Прайм: последние новости
Пресс-служба: трудовой забастовки на БЕЛАЗе нет, проходит встреча с работниками Пресс-служба: трудовой забастовки на БЕЛАЗе нет, проходит встреча с работниками Чистая прибыль "Вымпелкома" по РСБУ в I полугодии снизилась в 1,6 раза Чистая прибыль "Вымпелкома" по РСБУ в I полугодии снизилась в 1,6 раза Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж
Комментарии
Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Алексей Филипповский , Алроса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Региону РФ предложили расширить льготную ипотеку
Региону РФ предложили расширить льготную ипотеку
Биржи АТР растут
Биржи АТР растут
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
Рубль растет к доллару
Рубль растет к доллару
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение