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Лукашенко поручил руководителям предприятий встретиться с коллективами 

ТАСС 51 минуту назад
Лукашенко обратился к руководителям предприятий
Фото: ТАСС
Лукашенко поручил руководителям предприятий встретиться с коллективами и ответить на вопросы рабочих — БелТА.
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