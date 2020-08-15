Лукашенко обратился к руководителям предприятий

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Лукашенко поручил руководителям предприятий встретиться с коллективами
ТАСС
51 минуту назад
Фото:
ТАСС
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Лукашенко поручил руководителям предприятий встретиться с коллективами и ответить на вопросы рабочих — БелТА.
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