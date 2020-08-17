Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что в настоящее время изучается возможность обсуждения на уровне ООН угроз США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».

По его мнению, недопустимо, чтобы одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране — ФРГ или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения, поскольку это «противоречит любым разумным отношениям».

Эрнст прокомментировал заявления Европейской комиссии о том, что в случае осуществления угроз санкций со стороны США это будет нарушением международного права.

«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — сказал он.

По словам Эрнста, ЕС считает такое оказание влияния противоречащим международному праву.

«Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат», — заявил он.

В декабре 2019 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК «категорически против» санкций Соединённых Штатов в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2».