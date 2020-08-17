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Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию, и.о. гендиректора назначен Мещеряков 

Прайм 51 минуту назад
Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию
Фото: ТАСС
Золотодобывающая Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") сообщила об уходе основателя компании Павла Масловского, исполняющим обязанности гендиректора назначен Максим Мещеряков.
Акционеры Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на внеочередном собрании 10 августа поддержали прежних кандидатов в совет директоров, которые были избраны на годовом собрании 30 июня. Масловский в новый совет не прошел.

"Совет назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, изменения вступают в силу немедленно… Мещеряков, как ожидается, будет кандидатом на должность главного исполнительного директора. Павел Масловский покинул компанию", — говорится в релизе Petropavlovsk.

Независимый неисполнительный директор Джеймс У. Камерон-младший назначен председателем совета директоров, Шарлотта Филиппс — старшим независимым директором. Другими директорами остаются Катя Рэй (независимый неисполнительный директор) и Максим Харин (неисполнительный директор, представитель ЮГК), сообщила компания.
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Комментарии
Компании , Максим Мещеряков , Максим Харин , Шарлотта Филиппс , Павел Масловский
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