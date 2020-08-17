Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию

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Акционеры Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на внеочередном собрании 10 августа поддержали прежних кандидатов в совет директоров, которые были избраны на годовом собрании 30 июня. Масловский в новый совет не прошел.

"Совет назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, изменения вступают в силу немедленно… Мещеряков, как ожидается, будет кандидатом на должность главного исполнительного директора. Павел Масловский покинул компанию", — говорится в релизе Petropavlovsk.