«Яндекс» продлил удаленную работу

"Все, кто хочет и готов — могут приходить, предварительно сдав ПЦР-тест. В дальнейшем ПЦР-тест надо будет сдавать не реже 1 раза в 2 недели. Сделать это можно будет прямо в офисе, все тесты будет оплачивать компания. Но, повторим, что все желающие могут продолжать работать из дома до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой во всех регионах своего присутствия и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации", — отметил Грабовский.