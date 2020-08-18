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«Гегемонистское поведение». Китай оценил новые санкции против Huawei 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Китай жестко высказался о новом ударе по Huawei
Фото: Reuters
Действия США в отношении Huawei — в чистом виде гегемонистское поведение, нарушающее принципы международной торговли и справедливой конкуренции, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

"Китай выступает решительно против очернения и давления на компанию Huawei и другие китайские компании. В последнее время США, не имея никаких доказательств, под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры в отношении Huawei и других китайских компаний. Это ничем неприкрытое гегемонистское поведение. Необходимо подчеркнуть, что эти действия США подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции", — заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая, усиливающееся давление США на Huawei и другие китайские компании лишь свидетельствует об успешности этих компаний.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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Компании , Рынки , Экономика , МИД
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