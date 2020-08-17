Прохоров потратил миллионы на виртуальную реальность

Российский миллиардер и владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров вложился в стартап, который транслирует концерты известных диджеев, делая ставку на растущий рост популярность виртуальной реальности. Как сообщает Bloomberg, с момента основания Sensorium в 2018 году на нее было потрачено порядка 100 миллионов долларов.

Фирма базируется на Каймановых островах и создает площадки для вечеринок в «Sensorium Galaxy», пользователи во время трансляции могут не только следить за выступлениями, но и общаться между собой, а также совершать покупки — модернизировать свои аватарки по технологии блокчейн.

В прошлом году Прохоров продал свой пакет акций клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» китайскому предпринимателю Джозефу Цаю. Также российский бизнесмен продал ему домашнюю площадку команды — арену Barclays Center в Нью-Йорке. Сумма сделки оценивалась в 3,5 миллиарда долларов. По оценке журнала Forbes состояние Прохорова оценивается в два миллиарда долларов.

Другой российский миллиардер — Роман Абрамович — вложит 20 миллионов долларов в 110 Industries, которая занимается созданием компьютерных игр. Компания пока не представила ни одной игры, дебютный релиз намечен на 2022 год. Игра будет называться «Wanted: dead», но другие подробности пока неизвестны.