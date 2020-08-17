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Михаил Прохоров потратил миллионы долларов на виртуальную реальность 

Lenta.ru 1 час назад
Прохоров потратил миллионы на виртуальную реальность
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер и владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров вложился в стартап, который транслирует концерты известных диджеев, делая ставку на растущий рост популярность виртуальной реальности. Как сообщает Bloomberg, с момента основания Sensorium в 2018 году на нее было потрачено порядка 100 миллионов долларов.
Фирма базируется на Каймановых островах и создает площадки для вечеринок в «Sensorium Galaxy», пользователи во время трансляции могут не только следить за выступлениями, но и общаться между собой, а также совершать покупки — модернизировать свои аватарки по технологии блокчейн.
В прошлом году Прохоров продал свой пакет акций клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» китайскому предпринимателю Джозефу Цаю. Также российский бизнесмен продал ему домашнюю площадку команды — арену Barclays Center в Нью-Йорке. Сумма сделки оценивалась в 3,5 миллиарда долларов. По оценке журнала Forbes состояние Прохорова оценивается в два миллиарда долларов.
Другой российский миллиардер — Роман Абрамович — вложит 20 миллионов долларов в 110 Industries, которая занимается созданием компьютерных игр. Компания пока не представила ни одной игры, дебютный релиз намечен на 2022 год. Игра будет называться «Wanted: dead», но другие подробности пока неизвестны.
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Компании , Джозеф Цай , Михаил Прохоров , Роман Абрамович , Forbes
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