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Apple сообщила Epic Games о полном разрыве отношений 

Прайм и ещё 18 1 час назад
Apple сообщила Epic Games о полном разрыве отношений
Фото: Reuters
Американский разработчик компьютерных игр Epic Games (создатель популярной видеоигры Fortnite) сообщил о том, что компания Apple намерена полностью прекратить сотрудничество и уже направила соответствующее письмо.
Apple намерена в конце августа удалить профиль разработчика из своего магазина приложений AppStore.

"Apple удалила Fortnite из AppStore и проинформировала Epic Games, что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для iOS и mac", — написала в своем аккаунте в Twitter Epic Games.

Напомним, что 14 августа стало известно об исковом заявлении Epic Games на технологические корпорации Apple и Google. Разработчик просит суд разобраться в ситуации: Apple и Google удалили игру Fortnite из своих магазинов App Store и Google Play. Разработчик видеоигр обвиняет корпорации в монополизации рынка, что, по мнению компании, является нарушением антитрестового законодательстваСША.
Apple и Google обосновали удаление видеоигры тем, что новая версия Fortnite (вышла 13 августа) нарушает правила магазинов: в игре пользователи могут покупать валюту и совершать покупки напрямую внутри игры, тем самым обходя платежные механизмы каталогов приложений.
Исчезновение аккаунда разработчика из каталога Apple бьет не только по игре, но грозит большими проблемами для движка Unreal Engine: Epic Games использовала инструментарий Apple для взаимодействия с разработчиками игр (и не только) на базе iOS и Mac. Unreal Engine при этом используют сотни команд разработчиков по всему миру.
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Компании , Apple , Google
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