Маск стал четвертым богатейшим человеком планеты

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вечером в понедельник, 17 августа, занял четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

Как сообщает агентство, это связано с тем, что акции Tesla выросли в понедельник на 11 процентов, увеличив состояние Маска на 7,8 миллиарда долларов.

Так, Маск обогнал гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно . На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 84,8 миллиарда долларов. Арно теперь занимает пятое место с состоянием 84,6 миллиарда долларов.

В июле глава компании Илон Маск рассказал о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla. Акции производителя в июне впервые в истории поднялись выше тысячи долларов.