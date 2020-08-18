Илон Маск стал еще богаче 

Миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вошел в четверку богатейших людей планеты. Сообщается, что он обогнал в рейтинге гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.
Как пишет «Экономика сегодня», увеличение состояния Маска связано с ростом акции Tesla на 11%. Это принесло бизнесмену дополнительные 7,8 млрд долларов.
Кстати, первые три строчки рейтинга занимают глава Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и глава корпорации Amazon Джефф Безос.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что Илона Маска обвинили в клевете и подали на него в суд. Претензии к бизнесмену возникли у аспиранта Мичиганского университета Рандипа Хоти.