Илон Маск стал еще богаче 

Как пишет «Экономика сегодня», увеличение состояния Маска связано с ростом акции Tesla на 11%. Это принесло бизнесмену дополнительные 7,8 млрд долларов.

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что Илона Маска обвинили в клевете и подали на него в суд. Претензии к бизнесмену возникли у аспиранта Мичиганского университета Рандипа Хоти.