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Илон Маск стал еще богаче 

Свободная пресса и ещё 20 1 час назад
Миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вошел в четверку богатейших людей планеты. Сообщается, что он обогнал в рейтинге гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.
Как пишет «Экономика сегодня», увеличение состояния Маска связано с ростом акции Tesla на 11%. Это принесло бизнесмену дополнительные 7,8 млрд долларов.
Кстати, первые три строчки рейтинга занимают глава Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и глава корпорации Amazon Джефф Безос.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что Илона Маска обвинили в клевете и подали на него в суд. Претензии к бизнесмену возникли у аспиранта Мичиганского университета Рандипа Хоти.
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Компании , Видео , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , Microsoft , Louis Vuitton
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