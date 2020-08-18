Сотовая связь может подорожать в России

Аналитики рассказали, что из-за закрытия международных границ доходы от роуминга могут восстановиться лишь на 15-30%.

По данным экспертов, в связи с потерей доходов от международного роуминга, операторы будут пытаться компенсировать их недостачу, сообщает «Известия».

Отмечается, что операторы сотовой связи могут недополучить от 10 до 16 млрд рублей из-за закрытых границ.

Чтобы компенсировать эти потери операторы сотовой связи могут начать стимулировать переход клиентов на более дорогие тарифы.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), с начала 2020 года связь подорожала на 3,5%, и в основном это коснулось абонентов, которые пользуются старыми тарифами. Также было увеличение стоимости тарифов за счёт включения дополнительным минут и гигабайт.

Уточняется, что при этом тарифы на международный роуминг был снижен в связи с закрытием границ.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%.