Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
86.90
$
73.53
87.05
74.20
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
45.21
–0.13 Золото
1994.26
+0.03 РТС
1323.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1887
+0.0125
03.08
1.1762
14.08
06.08
23.07

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает 

News.ru 21 минуту назад
Сотовая связь может подорожать в России
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Аналитики рассказали, что из-за закрытия международных границ доходы от роуминга могут восстановиться лишь на 15-30%.
По данным экспертов, в связи с потерей доходов от международного роуминга, операторы будут пытаться компенсировать их недостачу, сообщает «Известия».
Отмечается, что операторы сотовой связи могут недополучить от 10 до 16 млрд рублей из-за закрытых границ.
Чтобы компенсировать эти потери операторы сотовой связи могут начать стимулировать переход клиентов на более дорогие тарифы.
Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), с начала 2020 года связь подорожала на 3,5%, и в основном это коснулось абонентов, которые пользуются старыми тарифами. Также было увеличение стоимости тарифов за счёт включения дополнительным минут и гигабайт.
Уточняется, что при этом тарифы на международный роуминг был снижен в связи с закрытием границ.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%.
Видео дня. Россияне отказываются от использования мелочи
News.ru: последние новости
В Раде заявили об уничтожении завода авиадвигателей «Мотор Сич» В Раде заявили об уничтожении завода авиадвигателей «Мотор Сич» «Северный поток – 2» сближает: Германия разворачивается в сторону России «Северный поток – 2» сближает: Германия разворачивается в сторону России Лукашенко может встретиться с бастующими рабочими Лукашенко может встретиться с бастующими рабочими
Комментарии
Компании , Личный счет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам
Не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Турция готовится к захвату Кипра
Турция готовится к захвату Кипра
Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет
Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение