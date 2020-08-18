Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.20
$
73.45
87.10
87.07
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.80
86.20
Индексы и котировки Brent
45.42
–0.04 Золото
2007.88
+0.05 РТС
1308.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1907
+0.0145
03.08
1.1762
14.08
06.08
23.07

Эксперты выяснили, сколько российских компаний перешли на удаленку 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Названа доля ушедших на «удаленку» российских компаний
Фото: РИА Новости
На фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удаленный режим работы, показало исследование, проведенное Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России.
Основу исследования составил онлайн-опрос представителей российского бизнеса, проведенный в период с 25 мая по 3 июня 2020 года. В нем приняли участие сотрудники российских предприятий и компаний, представляющих различные отрасли экономики (ИТ, ритейл, производство, образование, финансы, банковское дело, страхование и другие) в возрасте от 20 до 60 лет, находящиеся на руководящих позициях, а также квалифицированные специалисты без руководящих функций. Общее число заполненных анкет — 460. Исследование было реализовано при содействии компании OMI.

"Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы", — говорится в сообщении РАЭК по результатам исследования.

Как показало исследование, представители российских предприятий и компаний ожидают, что влияние событий весны 2020 года имеет долгосрочный эффект для бизнеса: 81% респондентов уверены, что эти события окажут влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем. При этом 47% респондентов считают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых форматов занятости.
Вместе с тем опрошенные ожидают, что произойдут ряд изменений во внутренних бизнес-процессах и организации внешнего взаимодействия. Так, по мнению 41% респондентов, произойдет перераспределение внешнего взаимодействия в пользу цифровых каналов — рост использования электронного документооборота с клиентами и контрагентами, 33% респондентов ожидают частичного перехода взаимодействия с клиентами в дистанционный формат, 26% ожидают распространения использования ЭЦП и биометрии для дистанционного подтверждения действий.
Как отмечается в сообщении, самые существенные изменения в их компаниях и предприятиях респонденты ожидают в сфере внешних коммуникаций: 22% уверены, что в будущем часть внешних встреч в их компании будет проводится онлайн, 21% предполагают, что изменится формат мероприятий, а часть из них будет проводится в онлайне и в будущем. По мнению 17% респондентов, часть сотрудников их предприятия останутся на удаленном режиме работы, однако полный переход компании на удаленную работу видится, скорее, исключением — соответствующую перспективу считают реалистичной лишь 2% участников исследования.

"Важнейшей составляющей адаптации бизнеса к новым условиям становятся цифровые инструменты и технологии. 23% участников исследования считают, что распространение информационных технологий и дальнейшая цифровизация различных аспектов человеческой жизнедеятельности являются главными аспектами тех изменений, которые мы наблюдаем сегодня", — заключают авторы исследования.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Каждый 6-й работодатель обращает внимание на знаки зодиака
Последние новости
Лукашенко пообещал новые президентские выборы Лукашенко пообещал новые президентские выборы Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Комментарии
Компании , Microsoft , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Трубу построили, а поставок газа не будет
Трубу построили, а поставок газа не будет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение