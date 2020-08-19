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Бастующие шахтеры «Беларуськалия» вышли на митинг на главной площади Солигорска, передает в среду, 19 августа, «Интерфакс — Запад».

Рабочие собираются возле здания исполкома.

«Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением», — заявил руководитель стачкома Андрей Бокун.

Ранее сообщалось, что производитель калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Все шесть рудников остановлены. Не работают три из четырех фабрик, последняя опустошает запасы руды со складов.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату тем, кто участвовал в протестах и был задержан, освободить всех политзаключенных, наказать виновных в насилии.