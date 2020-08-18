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Fitch повысило рейтинг Petropavlovsk, прогноз стабильный 

Прайм 47 минут назад
Fitch повысило рейтинг Petropavlovsk
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc с "B-" до "B", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга также был повышен до "B" с "B-".

"Повышение рейтинга отражает значительное усиление финансового профиля Petropavlovsk после улучшения операционных результатов, на фоне высоких цен на золото", — комментируют аналитики агентства.

Другим фактором повышения рейтинга стало некоторое снижение долга, отмечается в релизе.
Валовый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) компании, как ожидается, сократится до 2,5х в 2020 году против 4,3х годом ранее, а в 2020-2023 годах показатель в среднем составит 3,0х, отмечает агентство.
Рейтинг при этом сдерживается в связи с частыми изменениями в структуре акционеров, совете директоров и управлении, поскольку это ограничивает ясность касательно будущей стратегии компании и ее финансовой политики.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.
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Компании , Fitch Ratings
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