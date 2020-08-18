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Отыграть ставки: банки закроют программы лояльности 

Газета.Ru 45 минут назад
Банки закроют программы лояльности
Фото: Газета.ru
Российские банки могут отказаться от программ лояльностей, в том числе привычных кэшбэков, из-за принудительного ограничения ставок эквайринга для малого и среднего бизнеса. Банкиры говорят, что будут вынуждены пойти на этот шаг из-за того, что установка и обслуживание терминалов в маленьких торговых точках станут убыточными.
Российские финансовые организации могут отказаться от установки эквайринговых терминалов (которые принимают банковские карты при оплате товаров и услуг) в небольших торговых точках и закрыть существующие программы лояльности, если правительство установит максимальную ставку по эквайрингу для малых и средних предприятий (МСП) до 1%, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное Ассоциацией банков России (АБР) в Минэкономразвития.
Ранее установить ограничение в 1% поручил вице-премьер Андрей Белоусов.
Идея состоит в том, чтобы маленьким предприятиям стало более комфортно начинать свой бизнес: сейчас с каждой оплаты, произведенной с помощью банковской карты, такие компании платят в среднем 1,5-2%.
Но представители АБР просят не вводить такое ограничение, поскольку в этом случае установка и обслуживание этих терминалов станут невыгодны банкам и им придется переложить соответствующие затраты на бизнес. В этом случае они заметно вырастут: у предприятий с ежегодным оборотом ниже 24 млн рублей соответствующие допрасходы будут на 3-5% выше, чем экономия от снижения ставки эквайринга.
Вместе с тем члены АБР говорят, что будут вынуждены закрыть программы лояльности, которые позволяют держателям карт получать кэшбэк в маленьких магазинах.
Это, по мнению банковского сообщества, приведет к тому, что они начнут чаще совершать покупки в крупных торговых точках, из-за чего обороты МСП снизятся еще сильнее. И похожий прецедент уже случился во время пандемии.
Еще в середине апреля издание The Bell писало, что после ограничения эквайринга за покупки в интернете (в среднем комиссия составляла 1,2-2,2%, но ее ограничили до 1%) несколько банков отменили кэшбэк на такие операции. Среди них были «Кредит Европа банк», «Хоум Кредит» и Газпромбанк.
Необходимость осторожных действий в отношении комиссий по эквайрингу признали и в Банке России, напомнив, что вырученные средства идут не только на финансирование программ лояльности, но и на поддержание всей платежной инфраструктуры в целом.
А нынешние ставки эквайринга, по сути, являются результатом взаимодействия всех участников рынка — и бизнеса, и банков, и платежных систем. То есть они находятся на уровне, приемлемом для всех заинтересованных сторон.
Правда, в ЦБ отметили, что у бизнеса есть альтернатива — Система быстрых платежей (СБП), разработанная Банком России. В ней у предприятий комиссии даже ниже, чем предлагают установить в правительстве, и составляют от 0,4 до 0,7%.
Некоторые банкиры все же считают, что вместе с ограничением максимальной ставки власти должны ограничить и межбанковскую комиссию, которую устанавливают платежные системы (Visa, Mastercard, «Мир»). Большая часть этой суммы обычно перечисляется банку, выпустившему карту, с которой была произведена оплата. Так что если эта комиссия (еще называется «интерчейндж») будет снижена, малый и средний бизнес будет больше заинтересован в развитии безналичных платежей.
В целом расширять число компаний, принимающих безналичную оплату, при высоких ставках за эквайринг очень сложно: некоторые из них просто отказываются от таких платежей и переходят на наличные.
Но такой же эффект получится, и если банки будут отказываться от обслуживания платежных терминалов и начнут предлагать своим клиентам выкупить оборудование. В этом случае окупаемость вложений для предпринимателей растянется на десятки лет, и они будут предпочитать работать с наличными деньгами.
Такое мнение в беседе с «Известиями» привел президент бизнес-объединения МСП «Опора России» Александр Калинин.
Банки от такой ситуации тоже ничего не выиграют и будут вынуждены компенсировать недополученную прибыль через повышение ставок по другим своим услугам, что тоже может ударить по бизнесу. Кроме того, установление заниженных комиссий для бизнеса только исходя из его небольших размеров может привести и к тому, что владельцы крупных компаний начнут дробить свои предприятия на более мелкие, чтобы пользоваться более выгодными для них ставками по эквайрингу.
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Комментарии 2
Компании , Личный счет , Статьи , Александр Калинин , Андрей Белоусов , Газпромбанк , Visa , Кредит Европа Банк , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия"
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