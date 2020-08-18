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«Газпром» понадеялся на рост цен и своих акций 

Lenta.ru 2 часа назад
«Газпром» понадеялся на рост цен и своих акций
Фото: ТАСС
Цены на газ в Европе в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего значительно вырастут, до уровня 160 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в рамках онлайн-конференции, на которое ссылается РИА Новости.
На этом уровне в настоящее время находятся январские форвардные контракты на газ, в то время как текущая цена на спотовом рынке составляет 90 долларов. В компании отметили, что главными факторами станут погодные условия и уровень запасов газа в хранилищах.
Также «Газпром» надеется на рост своих акций, считая компанию недооцененной рынком. В качестве позитивных факторов указываются улучшение ситуации на газовом рынке, стабильность выплаты дивидендов, запуск ключевых проектов и программа оптимизации операционных и капитальных затрат.
В компании объяснили, что для стоимости газа характерны сезонные колебания, и в этом году они значительно усилились из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это «Газпром» не намерен изменять дивидендную программу и выкупать собственные акции.
Ранее стало известно, что по итогам первого квартала, традиционно самого прибыльного для «Газпрома», компания получила рекордный за шесть лет убыток — более чем в 100 миллиардов рублей.
Во втором квартале, скорее всего, показатели ухудшатся, так как цены на газ продолжили снижаться по всем направлениям, а объемы поставок резко сократились. На этом фоне доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть, превысив 1 миллиард рублей.
О возможности проблем с выплатой дивидендов, которые привязаны к размеру прибыли, ранее писал «Коммерсантъ». По мнению опрошенных изданием аналитиков, «Газпром» недооценивает проблемы с восстановлением цен на газ в Европе.
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Комментарии 1
Компании , Газпром , РИА Новости
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