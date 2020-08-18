Санкции против Huawei. Скажется ли это на РФ

США расширили санкции против компании Huawei. В черный список Минторговли США внесено 38 фирм и организаций из двух десятков стран. География широка: Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Таиланд, Арабские Эмираты. И везде филиалы Huawei направляли в Китай американские комплектующие для чипов в обход прежних санкций. Россия тоже есть: в списке указаны бренд Huawei Cloud Russia и лаборатория OpenLab Moscow.

Впрочем, российский бизнес может не беспокоиться — положение Huawei у нас весьма прочное, отмечают эксперты. Именно в России китайский гигант открыл свой первый филиал, заключил ряд соглашений с операторами и банками. Сегодня в России работают 11 офисов компании, центры исследований и техподдержки.

Выручка российской «дочки» «Техкомпании Huawei» в 2018 году составила 132 млрд рублей. В рейтинге «дочек» зарубежных IT-компаний она заняла второе место, уступив только структуре Apple . Это очень прочная база, отмечает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily:

«За такой период времени другую компанию уже бы расплющило, и она бы ушла с рынка. Компания же Huawei достойно держится. Пока, к счастью, для компании Huawei европейский рынок не закрыт, это было бы уже большой проблемой. Пока трудно сказать, каким образом скажется эта история на российском бизнесе Huawei. Компания участвует в развитии сетей третьего, четвертого, уже пятого поколения в России со многими игроками рынка, поставляет оборудование, и пока нет каких-то причин говорить о том, что это оборудование перестанет поставляться. По большому счету останется всего два игрока других — это Nokia и Ericsson. Мы уходим от конкуренции рынка к его монополизации, а монополизация рынка всегда гораздо хуже».

Главный пункт в новых санкциях США: филиалы Huawei не смогут закупать американские детали и компоненты без получения лицензии в Штатах. Другими словами, Вашингтон дает сигнал: вы ничего не получите, даже не пытайтесь. Условие критичное, но не смертельное, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . Huawei есть чем крыть: еще до введения первых санкций китайцы начали разработку своих платформ и аналогов. И в обозримом будущем это позволит обойтись без Америки вообще, отмечает эксперт.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group:

«Все, что Америка могла сделать, она уже сделала. Не на 100%, но на большую долю те технологии, которые используются для создания, проектирования микросхем, — американские, оборудование для производства, так или иначе, использует американскую интеллектуальную собственность. Для Huawei это ничего не меняет, они уходят от использования технологий, которые разработаны в Америке. Аналоги существуют, просто они, так или иначе, создаются с использованием американских технологий. Покупать процессоры любые Huawei сможет. Программа называется «Америка фри», все устройства, которые полностью на 100% без американских технологий, имеют красную полосу. В первую очередь, это инфраструктура сейчас, потом это будут уже В2С потребительские устройства, например смартфоны. Но главное, полностью исчезает зависимость от Америки, мы получаем как минимум в технологиях двухполярный мир — технологии китайские, технологии американские».

По традиции новые санкции вызвали перепалку на дипломатическом уровне. Министр торговли США Уилбур Росс объяснил решение Вашингтона так: «Мы ограничили доступ Huawei к нашим технологиям, а компания и ее представители работали через третьих лиц, чтобы все же получить к ним доступ. Это подрывает интересы национальной безопасности и внешней политики США».