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В Крыму прокомментировали поддержку малого бизнеса 

RT на русском 23 минуты назад
В Крыму высказались о поддержке малого бизнеса
Фото: РИА Новости
Крымские банки выдали предпринимателям кредиты на льготных условиях на общую сумму 12,5 млрд рублей, заявила заместитель председателя Совета министров Крыма, министр финансов региона Ирина Кивико.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики республиканского Мининформа.

«Из них свыше миллиарда рублей — кредитные соглашения под 0% (605 кредитных соглашений), 2,9 млрд рублей — под 2% (1 114 кредитных соглашений) и 585 млн рублей по льготным кредитам системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств», — уточнила Кивико.

Она также рассказала, что заключено 215 договоров с аграриями на общую сумму 8 млрд рублей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.
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Компании , Ирина Кивико , Александр Трифонов , ФБА "Экономика сегодня"
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