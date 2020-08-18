В Крыму высказались о поддержке малого бизнеса

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Крымские банки выдали предпринимателям кредиты на льготных условиях на общую сумму 12,5 млрд рублей, заявила заместитель председателя Совета министров Крыма, министр финансов региона Ирина Кивико

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики республиканского Мининформа.

«Из них свыше миллиарда рублей — кредитные соглашения под 0% (605 кредитных соглашений), 2,9 млрд рублей — под 2% (1 114 кредитных соглашений) и 585 млн рублей по льготным кредитам системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств», — уточнила Кивико.

Она также рассказала, что заключено 215 договоров с аграриями на общую сумму 8 млрд рублей.