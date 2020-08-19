Нефтяные компании пожаловались Путину на Минфин

Издание уточняет, что ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, как считает министерство, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений. В связи с этим пострадают крупные нефтяники. На месторождения на НДД приходится около 50 млн тонн в год, или 10% от добычи нефти в РФ. А основные потери понесут "Роснефть" и "Газпром нефть", так как их месторождения входят во вторую группу НДД (объем добычи 26 млн тонн добычи в год).

Как отмечается в письме, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за 10 лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн рублей. В итоге мультипликативный негативный эффект для экономики РФ может достигнуть 13 трлн рублей. Нефтяные компании опасаются, что резкое сокращение добычи может привести к потере доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США.

Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывается, но допдоходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд рублей. Однако замминистра финансов и автор системы НДД Алексей Сазанов говорил в июне Reuters, что "у топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль, а вот дивиденды за это время выросли в два раза — на 500 млрд руб. ". Но газета подчеркивает, что Сазанов говорил об общих инвестициях, а не вложениях именно в месторождения на НДД.

В письме также упоминается о новой инициативе Минфина — пересмотре понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Льготы по выработанности — самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, и Минфин хочет актуализировать эти данные. Нефтяники полагают, что пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд руб. в год и предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.