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«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов 

ТАСС и ещё 5 28 минут назад
Нефтяные компании пожаловались Путину на Минфин
Фото: РИА Новости
Главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов подписали письмо, в котором пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД), сообщает газета "Коммерсантъ". Компании считают, что предложенная Минфином корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за 10 лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тыс. рабочих мест.
Издание уточняет, что ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, как считает министерство, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений. В связи с этим пострадают крупные нефтяники. На месторождения на НДД приходится около 50 млн тонн в год, или 10% от добычи нефти в РФ. А основные потери понесут "Роснефть" и "Газпром нефть", так как их месторождения входят во вторую группу НДД (объем добычи 26 млн тонн добычи в год).
Как отмечается в письме, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за 10 лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн рублей. В итоге мультипликативный негативный эффект для экономики РФ может достигнуть 13 трлн рублей. Нефтяные компании опасаются, что резкое сокращение добычи может привести к потере доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США.
Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывается, но допдоходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд рублей. Однако замминистра финансов и автор системы НДД Алексей Сазанов говорил в июне Reuters, что "у топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль, а вот дивиденды за это время выросли в два раза — на 500 млрд руб. ". Но газета подчеркивает, что Сазанов говорил об общих инвестициях, а не вложениях именно в месторождения на НДД.
В письме также упоминается о новой инициативе Минфина — пересмотре понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Льготы по выработанности — самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, и Минфин хочет актуализировать эти данные. Нефтяники полагают, что пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд руб. в год и предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.
По данным издания, глава государства поручил профильному вице-премьеру Юрию Борисову представить предложения. В секретариате Борисова, пресс-службе правительства, нефтекомпаниях и Минфине не ответили на запрос газеты.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Экономика , Сергей Кудряшов , Юрий Борисов , Вагит Алекперов , Алексей Сазанов , Александр Дюков , Наиль Маганов , Игорь Сечин , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл , Роснефть , Минфин , Газета "Коммерсантъ" , Reuters
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