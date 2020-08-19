Компании в российских офшорах получат льготы

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали новый федеральный закон, который предоставит компаниям в российских офшорах льготы и преференции, сообщает ИА DEITA.RU.

Проект нового ФЗ разместили на сайте 17 августа, предложения по нему граждане или ведомства могут направить до 28 августа. В проекте нового ФЗ предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которые дадут налоговые льготы для российских компаний в офшорах до 2029 года.

Так, планируется установить ставку в размере 5% налогов для граждан, которые получают выплаты по дивидендам предприятий зарегистрированных в офшорах, которые должны быть международными и холдинговыми. Помимо этого офшорной компании необходимо будет выполнить еще одно из условий, прописанных в законе. К примеру, частично от уплаты налогов будут освобождены предприятия, добывающие полезные ископаемые за границей.

Напомним, что изменения должны коснуться предприятий зарегистрированных в русских офшорах, а точнее в специальных административных районах — острова Октябрьский (Калининград) и Русский (Владивосток).

На конец 2019 года на Русском острове было зарегистрировано только две компании в качестве резидентов САР. На острове Октябрьский больше резидентов порядка 30 компаний, и даже один фонд.

Напомним, что на днях Кипр пошел на уступки перед Россией и согласился, что Россия будет снимать 15% налога с компаний, зарегистрированных на острове, но работающих в РФ. В ближайшее время страна планирует начать переговоры с Мальтой и Люксенбургом по повышению налогового обложения для резидентов данных территорий.