"Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток — 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который может предоставить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", — отметил представитель "Газпрома".