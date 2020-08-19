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«Газпром» сохраняет планы по достройке «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 3 34 минуты назад
«Газпром» заявил о давлении на «Северный поток — 2»
Фото: globallookpress.com
"Газпром" сохраняет планы по достройке газопровода "Северный поток — 2" и ведет для этого необходимую работу, сообщил представитель компании на конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток — 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который может предоставить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", — отметил представитель "Газпрома".

"Северный поток — 2" и санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода. Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. Также госсекретарь Майкл Помпео говорил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
При этом страны-члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом США, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта "Северный поток — 2".
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Комментарии 7
Компании , Рынки , Майкл Помпео , Газпром , ЕС , Госдеп США , Конгресс США
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