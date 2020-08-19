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WSJ: рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн
ТАСС
и
ещё 5
35 минут назад
Фото:
EPA
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Рыночная капитализация
Apple
в среду превысила отметку в 2 трлн долларов. Об этом сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл".
По ее данным, цена акции достигла 467,84 доллара.
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