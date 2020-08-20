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Глава «Ростеха» Чемезов отчитался о доходах 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Глава «Ростеха» Чемезов отчитался о доходах
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284 миллиона), следует из декларации о доходах сотрудников госкопорации, размещенной на сайте "Ростеха".
Вместе с тем, супруга Чемезова заработала за отчетный период 1,49 миллиарда рублей, что в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом, а также продала земельный участок под ИЖС площадью почти 3 тысячи квадратных метров, следует из декларации.
У самого Чемезова изменений в части недвижимого имущества за отчетный период не произошло, зато глава "Ростеха" стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport, говорится в документе. Стоимость самой дорогой серийной Lada начинается от 1,067 миллиона рублей.
Кроме того, еще 18,778 миллиона рублей дохода за 2019 год пришлось на несовершеннолетнего ребенка семьи Чемезовых, в то время как за 2018 год он "заработал" 16,329 миллиона рублей.
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Комментарии 1
Компании , Сергей Чемезов , Ростех
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