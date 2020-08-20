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Сеть гостиниц Marriott может потерять $2,2 млрд из-за иска после утечки данных о клиентах 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Сеть гостиниц Marriott может потерять $2,2 млрд
Фото: Reuters
Американская компания Marriott International, являющаяся крупнейшим в мире оператором гостиничных сетей, может потерять $2,2 млрд долларов в случае удовлетворения иска, поданного против Marriott в Великобритании после утечки данных о ее клиентах. Об этом сообщила в четверг газета The Times.
Коллективный иск против Marriott подал в Высокий суд Лондона журналист Мартин Брайант от лица британцев, пострадавших в результате утечки. В общей сложности в 2018 году в руки хакеров попали личные данные 7 млн жителей Англии и Уэльса. Сумму компенсаций предстоит определить суду, однако, по оценкам партнера специализирующейся на вопросах защиты данных юридической фирмы EMW Мэттью Холмана, речь может идти о выплатах в размере от 750 фунтов до 2,5 тыс. фунтов (от $1 до $3,3 тыс.) каждому истцу. Если к коллективному иску присоединится 10% от общего числа пострадавших британцев, то в случае поражения Mariott в суде общая сумма компенсаций может составить от $700 млн до $2,2 млрд
В 2018 году компания сообщила о том, что в руки злоумышленников попала электронная база с личными данными 500 млн постояльцев сети отелей Starwood, которую Marriott приобрела за два года до этого. Сообщалось, что за кибератакой, в результате которой взломщики получили доступ к базе данных Starwood на четыре года, могли стоять хакеры из Китая. В 2019 году Управление британского комиссара по информации заявило о том, что Marriott будет оштрафована на 99 млн фунтов ($130 млн по текущему курсу), так как не обеспечила достаточно надежных мер по защите информации о своих клиентах, включая их паспортные данные и номера кредитных карт, оказавшиеся в распоряжении хакеров. Было признано, что Marriott допустила и другие нарушения европейского закона о защите персональных данных, однако компания продолжает попытки оспорить решение британского регулятора.
В апреле стало известно о новой утечке данных о клиентах Marriott. Она коснулась 5,2 млн постояльцев гостиниц, находящихся в управлении компании.
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