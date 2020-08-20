Новый рекорд: Apple удвоила свою стоимость

Apple поставила очередной рекорд — капитализация компании впервые превысила $2 трлн, увеличившись вдвое за два года. Аналитики связывают успехи бренда с удачной стратегией генерального директора Тима Кука , который сделал ставку не на устройства, а на экосистему различных сервисов.

В 2018 году Apple стала первой компанией-триллионником в мире. За два года ей удалось удвоить этот показатель — в среду цена на акции компании достигла $467,77, что позволило «яблоку» поставить новый рекорд.

Сообщается, что еще одной компанией, достигшей стоимости в $2 трлн, является саудовская Saudi Aramco — этот рубеж был преодолен в декабре прошлого года. Однако с тех пор капитализация нефтяного бренда сократилась и находится на уровне $1,8 трлн.

Акции Apple выросли в этом году более чем на 50%, несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой производство компании в Китае было временно приостановлено, а также закрыты розничные магазины в разных точках мира.

Как заявил «Би-би-си» Паоло Пескаторе, технологический аналитик PP Foresight, стремительный рост цен на акции Apple — это «впечатляющий подвиг за короткий промежуток времени». Он добавил, что появление гигабитной широкополосной связи откроет для Apple «безграничные возможности».

«Все взгляды сейчас прикованы к долгожданному iPhone с поддержкой 5G, который будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса», — добавил Пескаторе.

Впрочем, не iPhone единым — в последнее время инвесторы больше рассматривают Apple как производителя программного обеспечения, чем производителя электроники, считает аналитик Edward James Логан Парк.

«Сервисный бизнес Apple показывает отличный рост… Компанию начинают ставить в один ряд с крупнейшими производителями софта», — заявил специалист.

Apple начала диверсифицировать свой бизнес в 2015 году, когда темпы продаж iPhone впервые замедлились. К сервисам Apple относится большое количество активов: iTunes, App Store, Apple Music, Apple Pay, Apple News+, Apple Arcade и многие другие.

Основная заслуга в этой сфере принадлежит генеральному директору компании Тиму Куку, занявшему место главы бренда после смерти Стива Джобса в 2011 году. Многие скептики сомневались, что у «яблока» есть будущее после кончины ее сооснователя. При этом Кука обвиняли в том, что он «непродуктовый» руководитель, указывая на то, что он равнодушен к устройствам Apple, которые долгое время находились во главе угла.

Как оказалось, стратегия Тима Кука и его взгляды не только не убили компанию, но и пошли ей на пользу.

В августе текущего года Кук стал миллиардером. На текущий момент топ-менеджер владеет около 0,02% акций Apple общей стоимостью $375 млн Если верить подсчетам Bloomberg, еще $650 млн он получил от продажи акций, дивидендов и других бонусов во время работы в компании. При этом случай Тима Кука является особенным — как правило, миллиардерами становятся главы брендов, которые их же и основали. Кук же пришел в Apple только в 1998 году, спустя шесть лет став главным операционным директором компании.