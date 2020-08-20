Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
73.51
87.40
87.00
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.60
85.81
Индексы и котировки Brent
44.69
+1.38 Золото
1938.48
+0.34 РТС
1316.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1832
–0.0032
05.08
1.1864
17.08
09.08
26.07

Новый рекорд: Apple удвоила свою стоимость за год 

Газета.Ru 1 час назад
Новый рекорд: Apple удвоила свою стоимость
Фото: Газета.Ru
Apple поставила очередной рекорд — капитализация компании впервые превысила $2 трлн, увеличившись вдвое за два года. Аналитики связывают успехи бренда с удачной стратегией генерального директора Тима Кука, который сделал ставку не на устройства, а на экосистему различных сервисов.
В 2018 году Apple стала первой компанией-триллионником в мире. За два года ей удалось удвоить этот показатель — в среду цена на акции компании достигла $467,77, что позволило «яблоку» поставить новый рекорд.
Сообщается, что еще одной компанией, достигшей стоимости в $2 трлн, является саудовская Saudi Aramco — этот рубеж был преодолен в декабре прошлого года. Однако с тех пор капитализация нефтяного бренда сократилась и находится на уровне $1,8 трлн.
Акции Apple выросли в этом году более чем на 50%, несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой производство компании в Китае было временно приостановлено, а также закрыты розничные магазины в разных точках мира.
Как заявил «Би-би-си» Паоло Пескаторе, технологический аналитик PP Foresight, стремительный рост цен на акции Apple — это «впечатляющий подвиг за короткий промежуток времени». Он добавил, что появление гигабитной широкополосной связи откроет для Apple «безграничные возможности».

«Все взгляды сейчас прикованы к долгожданному iPhone с поддержкой 5G, который будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса», — добавил Пескаторе.

Впрочем, не iPhone единым — в последнее время инвесторы больше рассматривают Apple как производителя программного обеспечения, чем производителя электроники, считает аналитик Edward James Логан Парк.

«Сервисный бизнес Apple показывает отличный рост… Компанию начинают ставить в один ряд с крупнейшими производителями софта», — заявил специалист.

Apple начала диверсифицировать свой бизнес в 2015 году, когда темпы продаж iPhone впервые замедлились. К сервисам Apple относится большое количество активов: iTunes, App Store, Apple Music, Apple Pay, Apple News+, Apple Arcade и многие другие.
Основная заслуга в этой сфере принадлежит генеральному директору компании Тиму Куку, занявшему место главы бренда после смерти Стива Джобса в 2011 году. Многие скептики сомневались, что у «яблока» есть будущее после кончины ее сооснователя. При этом Кука обвиняли в том, что он «непродуктовый» руководитель, указывая на то, что он равнодушен к устройствам Apple, которые долгое время находились во главе угла.
Как оказалось, стратегия Тима Кука и его взгляды не только не убили компанию, но и пошли ей на пользу.
В августе текущего года Кук стал миллиардером. На текущий момент топ-менеджер владеет около 0,02% акций Apple общей стоимостью $375 млн Если верить подсчетам Bloomberg, еще $650 млн он получил от продажи акций, дивидендов и других бонусов во время работы в компании. При этом случай Тима Кука является особенным — как правило, миллиардерами становятся главы брендов, которые их же и основали. Кук же пришел в Apple только в 1998 году, спустя шесть лет став главным операционным директором компании.
Газета.Ru: последние новости
Банкиры могут отказаться от кэшбэка из-за ограничения ставок эквайринга Банкиры могут отказаться от кэшбэка из-за ограничения ставок эквайринга Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2" Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2" Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн
Комментарии
Компании , Статьи , Тим Кук , Стив Джобс , Apple , BBC News , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Названо золотое правило для хранения сбережений
Названо золотое правило для хранения сбережений
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение