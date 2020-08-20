Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
73.51
87.65
87.00
Прогноз
24.08 – 31.08
$
75.00
87.75
Индексы и котировки Brent
44.76
–0.09 Золото
1946.97
+0.01 РТС
1316.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1840
–0.0024
05.08
1.1864
17.08
09.08
26.07

Сбербанк признан самым дорогим брендом России четвертый год подряд 

ТАСС и ещё 5 34 минуты назад
Названы самые дорогие бренды России
Фото: ТАСС
Сбербанк в четвертый раз возглавил список самых дорогих брендов по версии рейтингового агентства Brand Finance. Утоняется, что стоимость компании оценили в 840,2 млрд рублей. В первой пятерке рейтинга — "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и РЖД.
Как отмечает Brand Finance, оставаться лидером компании помогает стратегия по приобретению новых бизнесов и расширение цифровой экосистемы, что очень привлекательно для клиентов. Такая диверсификация способствует уменьшению волатильности дохода, а интеграция бизнес-процессов позволяет снизить издержки.

"Высокая оценка стоимости нашего бренда — это результат работы всей команды Сбербанка и как следствие того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее", — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В агентстве также отметили, что благодаря узнаваемости бренда Сбербанка интеграция новых сервисов в продуктовые предложения оказалась успешной.
Видео дня. Ставки по кредитам обновляют исторический минимум
ТАСС: последние новости
"Газпром" сохраняет планы по достройке "Северного потока - 2" "Газпром" сохраняет планы по достройке "Северного потока - 2" Доход главы Ростеха в 2019 году превысил 400 млн рублей Доход главы Ростеха в 2019 году превысил 400 млн рублей Исследование: 1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись за год Исследование: 1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись за год
Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Герман Греф , Газпром , Сбербанк России , Лукойл , Роснефть , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны
Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение