Названы самые дорогие бренды России

"Лукойл", "Роснефть" и РЖД. Сбербанк в четвертый раз возглавил список самых дорогих брендов по версии рейтингового агентства Brand Finance. Утоняется, что стоимость компании оценили в 840,2 млрд рублей. В первой пятерке рейтинга — "Газпром"

Как отмечает Brand Finance, оставаться лидером компании помогает стратегия по приобретению новых бизнесов и расширение цифровой экосистемы, что очень привлекательно для клиентов. Такая диверсификация способствует уменьшению волатильности дохода, а интеграция бизнес-процессов позволяет снизить издержки.

"Высокая оценка стоимости нашего бренда — это результат работы всей команды Сбербанка и как следствие того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее", — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В агентстве также отметили, что благодаря узнаваемости бренда Сбербанка интеграция новых сервисов в продуктовые предложения оказалась успешной.