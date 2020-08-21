Стюардесса назвала самую неприятную сторону профессии

Известная в социальных сетях стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) раскрыла самую неприятную сторону своей профессии и развеяла известный миф о бортпроводницах. Девушка поделилась видео на своей странице в TikTok.

Фото: Кадр: katkamalani / TikTok Кадр: katkamalani / TikTok

Так, по словам сотрудницы авиакомпании, распространенное мнение о том, что стюардессы постоянно летают одними и теми же маршрутами и сами выбирают страны для путешествий, является ошибочным.

«В нашей профессии есть такая вещь, как должностная иерархия, которая влияет на все — по каким направлениям мы летаем, как часто, в какое время и на каких самолетах. Так что, если у вас недостаточно стажа, то вы не сможете постоянно летать только на Гавайи, в Италию и Париж», — разъяснила Камалани.

Кроме того, она уточнила, что бортпроводники так называемого «низкого ранга» обычно получают самые неприятные рейсы — с ранним вылетом и работой в праздничные дни.