Viber ответил Лукашенко на арест своих сотрудников 

Руководители мессенджера Viber, принадлежащего японской корпорации Rakuten, закрыли офис в Минске. Об этом заявил гендиректор компании Джамел Агауа. Его цитирует Forbes.
Агауа рассказал, что офис компании находится очень близко к месту протестов — в центре города, на главной улице. После того, как минские офисы «Яндекс» и Uber были захвачены вооруженными людьми, компания решила закрыть свою белорусскую штаб-квартиру. Сотрудники стали работать удаленно.
По словам Агауа, два инженера Viber и отец еще одного работника были арестованы. Один из них был задержан на избирательном участке.
Сейчас один из задержанных отпущен, а второй нет. Он находится в больнице с серьезными травмами.
В начале протестов белорусские власти заблокировали использование мессенджера. Компания устроила клиентам VPN-доступ, чтобы люди могли общаться.
Агауа предупредил, что прекратит инвестиции в Белоруссию, если ситуация не улучшится.
«Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — заявил он.
Кроме того, он рассказал, что некоторые IT-компании покидают страну в знак протеста. У Viber пока нет таких планов.
«Я не хочу произвести на своих сотрудников впечатление, что мы покидаем их. Двое наших сотрудников в тюрьме, мы их не оставим», — заявил гендиректор.
Он отметил, что мессенджер популярен в Белоруссии. Им пользуется 76% населения страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Белорусские IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны.