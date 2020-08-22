Viber ответил Лукашенко на арест своих сотрудников 

Руководители мессенджера Viber, принадлежащего японской корпорации Rakuten, закрыли офис в Минске. Об этом заявил гендиректор компании Джамел Агауа. Его цитирует Forbes.

Агауа рассказал, что офис компании находится очень близко к месту протестов — в центре города, на главной улице. После того, как минские офисы «Яндекс» и Uber были захвачены вооруженными людьми, компания решила закрыть свою белорусскую штаб-квартиру. Сотрудники стали работать удаленно.

По словам Агауа, два инженера Viber и отец еще одного работника были арестованы. Один из них был задержан на избирательном участке.

Сейчас один из задержанных отпущен, а второй нет. Он находится в больнице с серьезными травмами.

В начале протестов белорусские власти заблокировали использование мессенджера. Компания устроила клиентам VPN-доступ, чтобы люди могли общаться.

Агауа предупредил, что прекратит инвестиции в Белоруссию, если ситуация не улучшится.

«Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что некоторые IT-компании покидают страну в знак протеста. У Viber пока нет таких планов.

«Я не хочу произвести на своих сотрудников впечатление, что мы покидаем их. Двое наших сотрудников в тюрьме, мы их не оставим», — заявил гендиректор.

Он отметил, что мессенджер популярен в Белоруссии. Им пользуется 76% населения страны.