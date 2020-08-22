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В Сбербанке стартовала стратегическая сессия по искусственному интеллекту 

Майк Габриелян 2 часа назад
В Сбербанке стартовала стратегическая сессия по искусственному интеллекту
Фото: ТАСС
Высокопоставленные чиновники и руководители IT-компаний обменялись опытом применения искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт правительства России.
Стратегическая сессия по искусственному интеллекту для руководителей цифровой трансформации прошла в Корпоративном университете Сбербанка. Участвовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент Сбербанка Герман Греф, министр связи Максут Шадаев, представители Mail.ru Group, «Газпром нефти», Яндекса, МТС и других передовых российских компаний.
Речь шла о компьютерном зрении, обработке естественного языка, обучении ИИ-моделей, а также этике искусственного интеллекта. Были представлены машинный медицинский диагноз, решения для фрод-аналитики, новые разработки в области биометрической идентификации, облачные решения и другие инновации.

«Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать "дорожные карты" по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Отвечать за включение разработок ИИ в национальные и федеральные проекты будут руководители цифровой трансформации. Такой опыт уже есть у ряда компаний.

«В 2018 году мы начали масштабную ИИ-трансформацию Сбербанка, поставив перед собой задачу стать технологической компанией мирового уровня», — заявил Герман Греф.

По его словам, полученные результаты не могут быть использованы в рамках только одного банка. Необходимо обмениваться опытом с другими компаниями и госструктурами, чтобы построить глобальное цифровое пространство.

«Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии, был полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее технологическое развитие как ключевой фактор роста экономики», — подытожил глава «Сбербанка».

Эксперты говорят, что ключевые наработки компаний в области ИИ будут полезны при реализации июльских поручений Президента РФ.
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Комментарии
Компании , Максут Шадаев , Герман Греф , Дмитрий Чернышенко , Сбербанк России , Газпромнефть , Яндекс , МТС , Mail.ru Group
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