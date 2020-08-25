Apple остановит производство популярных iPhone 

Apple снимет с производства практически всю линейку выпущенных в 2019 году смартфонов. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает инсайдер под ником iAppleTimes.

По словам блогера, осенью компания остановит производство и продажу iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые являются актуальными флагманами бренда. Также Apple снимет с продажи iPhone XR, выпущенный в 2018 году. Автор уточнил, что единственным смартфоном из актуальной линейки, который будет доступен на рынке, окажется базовый iPhone 11. Стоимость аппарата снизится на 150 долларов — с 699 до 549 долларов.

Компания пойдет на такой шаг, чтобы стимулировать продажи устройств новой линейки. В 2019 году Apple сняла с производства iPhone XS и XS Max, аппараты продержались на рынке всего год. Также в 2018 году компания останавливала продажу iPhone X, чтобы стимулировать продажи iPhone XS. По мнению инсайдера, Apple полагает, что в приобретении iPhone XR при наличии доступного iPhone 11 нет смысла, и в этой связи выводит из продажи популярную модель 2018 года выпуска.

Ранее сетевые инсайдеры раскрыли стоимость смартфонов новой линейки iPhone. По их информации, базовый iPhone 12 будет оценен в 700-800 долларов, топовая версия флагмана обойдется в 1100-1400 долларов. Анонс девайсов серии iPhone 12 ожидают в сентябре.