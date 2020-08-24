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Названо число рискующих потерять лицензию банков 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Названо число рискующих потерять лицензию банков
Фото: ТАСС
В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций, так как из-за пандемии коронавируса он был вынужден временно приостановить свою деятельность. Тем временем в июле он уже отозвал лицензии у трех банков и аннулировал их у шести по просьбе акционеров.
Эксперты считают, что число аннулирований лицензии по желанию владельцев также сильно вырастет к концу года из-за устойчивого снижения рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, а также падения доходов в первой половине 2020 года. По их словам, собственники все реже готовы к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах.
Ранее представители Центробанка сообщили, что в России за последние два года вырос объем фальшивых денежных купюр. Так, в первой половине 2020 года число подделок выросло до 19 тысяч, в то время как в последние два года было выявлено по 18 тысяч липовых купюр. Большая часть фальшивок приходится на пятитысячные банкноты. За полгода обнаружено 14,7 тысячи, что в 1,2 раза больше, чем в предыдущие два года.
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Комментарии 6
Компании , Центральный банк России , РБК
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