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Названы богатейшие семьи России 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 59 минут назад
Названы богатейшие семьи России
Фото: РИА Новости
Семья Ротенбергов признана самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния, приведённой журналом Forbes.
Ротенберги вернулись на первое место списка впервые за последние шесть лет. Их состояние оценивается в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи «Стройгазмонтажа» компании «Газпром».
На втором месте впервые включённая в рейтинг семья Гурьевых — владельцев «Фосагро». Их совокупное состояние Forbes оценил в $5,1 миллиарда.
Семья Гуцериевых (группа «Сафмар»), пять лет возглавлявшая список богатейших в России, теперь занимает третье место с совокупным состоянием в $3,2 миллиарда.
За ними в рейтинге богатейших бизнес кланов расположились Шаймиевы (группа ТАИФ) с состоянием в $2,85 миллиарда и Евтушенковы (АФК «Система») с состоянием в $2,3 миллиарда.
Как отмечается в материале, в топ-10 богатейших семей России в этом году шесть семей приумножили своё состояние, четыре — стали «беднее».
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Комментарии
Компании , Фосагро , АФК Система , Газпром , Стройгазмонтаж , Forbes
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