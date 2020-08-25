Названы богатейшие семьи России 

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Семья Ротенбергов признана самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния, приведённой журналом Forbes.

компании «Газпром». Ротенберги вернулись на первое место списка впервые за последние шесть лет. Их состояние оценивается в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи «Стройгазмонтажа»

На втором месте впервые включённая в рейтинг семья Гурьевых — владельцев «Фосагро» . Их совокупное состояние Forbes оценил в $5,1 миллиарда.

Семья Гуцериевых (группа «Сафмар»), пять лет возглавлявшая список богатейших в России, теперь занимает третье место с совокупным состоянием в $3,2 миллиарда.

За ними в рейтинге богатейших бизнес кланов расположились Шаймиевы (группа ТАИФ) с состоянием в $2,85 миллиарда и Евтушенковы ( АФК «Система» ) с состоянием в $2,3 миллиарда.

Как отмечается в материале, в топ-10 богатейших семей России в этом году шесть семей приумножили своё состояние, четыре — стали «беднее».