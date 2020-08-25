KFC отказалась от главного слогана

На одном из французских курортов, популярных среди нудистов, зафиксировали вспышку заболевания COVID-19. Теперь любителей ровного загара просят надевать на себя хотя бы маски во избежание дальнейшего распространения инфекции. В США из-за коронавируса также запретили ресторанам быстрого питания через слоган призывать людей облизывать пальцы, а на Кипре теперь нельзя обниматься и танцевать на свадьбах. Об этих и других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Во Франции посетителей нудистских пляжей заставили носить защитные маски после вспышки коронавируса на одном из курортов Средиземноморского побережья. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным местных властей, на курорте Кап д'Агд, где в обычный летний сезон проживают около 40 тыс. нудистов и свингеров со всего мира, уровень инфицирования людей в четыре раза выше, чем в соседней деревне. На минувшей неделе там было зафиксировано около 100 новых пациентов с коронавирусом среди 700 протестированных курортников. Еще 50 человек сообщили о болезни уже после возвращения домой. Результаты еще 310 тестов должны прийти в ближайшие дни.

Чиновники уже назвали эти цифры «очень тревожными», уточнив, что любителей диких пляжей предупреждали заранее о повышенной опасности заражения. Дело в том, что места, где отдыхают нудисты, не подконтрольны медикам, поэтому за соблюдением необходимых мер предосторожности там никто не следит.

«Мы находимся в ситуации, когда риски заражения более чем реальны», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, ситуация «не такая, как в феврале», так как теперь COVID-19 распространяется в четыре раза чаще среди лиц моложе 40 лет — большинство случаев было зафиксировано после вечеринок для молодежи на курортах. При этом среди старшего поколения показатели также стали постепенно расти.

В Америке, где ежедневный прирост заболевших регулярно достигает рекордов — на минувшей неделе максимум составил 67 тыс. человек — ограничения ввели для сети ресторанов быстрого питания KFC. Теперь им нельзя рекламировать свою продукцию под девизом «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It's Finger Lickin' Good), так как эта фраза является неуместной во время пандемии коронавируса. Девиз, который использовался 64 года, вернется в использование «в подходящее время», говорится в сообщении компании.

«Мы считаем, и с этим согласятся все, что текущий год выдался другим, чем остальные. Поэтому в настоящий момент наш слоган выглядит не очень подходящим. По этой причине мы объявляем паузу в его использовании на некоторое время», — пояснила компания.

Главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай назвала сложившуюся ситуацию уникальной, однако заверила — для клиентов ресторанов быстрого питания ничего не изменится.

«На время приостановки использования девиза «Вкусно так, что пальчики оближешь» наша пища, которую жаждут многие люди в мире, не изменится ни на йоту», — сказала она.

Несмотря на относительно спокойную обстановку власти Кипра, недавно открывшего границы, также ввели на острове новые ограничения.

Теперь местным жителям нельзя целоваться во время приветствий и поздравлений на свадьбах и других семейных торжествах. Кроме того, на всех банкетах запрещено танцевать, пишут СМИ.

Гостей на торжествах должно быть не больше 350, однако для всех будут действовать временные рамки: приглашенных не должно быть больше 250 человек в час. Столы на торжествах должны стоять так, чтобы была соблюдена социальная дистанция.

Виновников торжества также обязали иметь полный список гостей на случай, если кто-то из присутствующих на торжестве позже заболеет. Новые правила будут действовать до 15 января 2021 года.

Наряду с Францией и Кипром всплески заболеваемости коронавирусом отмечаются в Испании и Германии — по словам зарубежных специалистов, во многом это связано с тем, что европейцы не могут отказать себе в посещении вечеринок.

Среди испанцев за последние две недели число новых случаев заражения коронавируса выросло на 50 тыс. В связи с этим 17 августа министр здравоохранения Испании Сальвадо Илья объявил о запрете на работу ночных клубов и дискотек. Теперь бары и кафе всех курортов там закрываются не позднее часа ночи.

Ранее в испанской Галисии также запретили курить на улице или террасах кафе и ресторанов, если поблизости находятся другие люди. Как передает ABC, власти ввели это ограничение исходя из того, чтобы ради сигарет людям не приходилось чаще снимать маски в общественных местах.

К тому же, по словам главы региона Альберто Нуньеса Фейхоо, табачный дым является «фактором передачи» вируса.

«Когда вы находитесь на улице и ходите среди людей, не соблюдая дистанцию, логично не курить», — отметил он.

В Италии, где в августе суточный прирост пациентов вырос до 600 человек в сутки, решили запретить вечеринки не только в помещениях, но и на открытом воздухе.