Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.65
87.85
88.09
Прогноз
24.08 – 31.08
$
75.00
87.75
Индексы и котировки Brent
45.76
+0.18 Золото
1932.65
+0.08 РТС
1262.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1810
+0.0072
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 

Российская Газета 55 минут назад
Delta Air Lines уволит около двух тысяч пилотов
Фото: Reuters
Авиакомпания Delta Air Lines планирует уволить в октябре почти две тысячи пилотов (1940 человек). Этот шаг объясняется резким падением спроса на авиаперевозки и сокращением доходов компании, сообщает Reuters.
Во время пандемии Delta потеряла три четверти своих доходов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Компания может избежать массовых увольнений, если руководству и профсоюзу удастся заключить соглашение о сокращении затрат, а Белый дом продолжит выделение субсидий авиакомпаниям.
В настоящее время в авиакомпании работают 11 тысяч 200 пилотов. Еще в мае Delta предупреждала сотрудников о возможных масштабных сокращениях. Как и другие авиакомпании, Delta призвала сотрудников воспользоваться программами ухода в отставку и увольнений по выслуге лет, одна из которых включает в себя неплохой пенсионный пакет для сотрудников, проработавших более 25 лет. Несмотря на то, что некоторые сотрудники предпочли данные программы, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить увольнения.
Мировая авиационная отрасль пытается оправиться от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Ранее американские авиаперевозчики предупредили власти, что им придется уволить десятки тысяч сотрудников после того, как закончатся 25 миллиардов долларов, выделенных из государственных стимулирующих фондов США. Эти средства, которые покрывали заработную плату сотрудников во время простоя в отрасли, должны были помочь перевозчикам пережить пандемию и сохранить рабочие места, однако спрос на внутренние перелеты в Америке по-прежнему остается крайне низким, а международное сообщение все еще блокировано в большинстве стран мира.
Действие федеральной программы помощи, известной как Закон CARES, истекает в конце сентября. Она запрещает авиационным компаниям до этого срока увольнять сотрудников, а также отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Delta получила 5,4 миллиарда долларов в виде грантов и необеспеченных субсидий в рамках закона CARES.
Между тем
Кредиторы Virgin Atlantic во вторник проголосуют за план ее спасения на сумму 1,6 миллиарда долларов, что, как отмечает Guardiаn, станет решающим испытанием на способность авиакомпании выжить в условиях резкого падения доходов по время пандемии. Virgin Atlantic согласовала сделку с акционерами и кредиторами в июле, чтобы обезопасить свое будущее после окончания коронавирусного кризиса. Авиакомпания, 51% которой принадлежит Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, а 49% — авиакомпании Delta, заявила, что по-прежнему уверена в плане реструктуризации, которую планируется осуществить в начале сентября.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Российская Газета: последние новости
Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов Капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов Капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов
Комментарии
Компании , Ричард Брэнсон , Delta Air Lines , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Российский бюджет получил уникальный доход
Российский бюджет получил уникальный доход
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение