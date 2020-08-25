Delta Air Lines уволит около двух тысяч пилотов

Авиакомпания Delta Air Lines планирует уволить в октябре почти две тысячи пилотов (1940 человек). Этот шаг объясняется резким падением спроса на авиаперевозки и сокращением доходов компании, сообщает Reuters.

Во время пандемии Delta потеряла три четверти своих доходов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Компания может избежать массовых увольнений, если руководству и профсоюзу удастся заключить соглашение о сокращении затрат, а Белый дом продолжит выделение субсидий авиакомпаниям.

В настоящее время в авиакомпании работают 11 тысяч 200 пилотов. Еще в мае Delta предупреждала сотрудников о возможных масштабных сокращениях. Как и другие авиакомпании, Delta призвала сотрудников воспользоваться программами ухода в отставку и увольнений по выслуге лет, одна из которых включает в себя неплохой пенсионный пакет для сотрудников, проработавших более 25 лет. Несмотря на то, что некоторые сотрудники предпочли данные программы, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить увольнения.

Мировая авиационная отрасль пытается оправиться от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Ранее американские авиаперевозчики предупредили власти, что им придется уволить десятки тысяч сотрудников после того, как закончатся 25 миллиардов долларов, выделенных из государственных стимулирующих фондов США. Эти средства, которые покрывали заработную плату сотрудников во время простоя в отрасли, должны были помочь перевозчикам пережить пандемию и сохранить рабочие места, однако спрос на внутренние перелеты в Америке по-прежнему остается крайне низким, а международное сообщение все еще блокировано в большинстве стран мира.

Действие федеральной программы помощи, известной как Закон CARES, истекает в конце сентября. Она запрещает авиационным компаниям до этого срока увольнять сотрудников, а также отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Delta получила 5,4 миллиарда долларов в виде грантов и необеспеченных субсидий в рамках закона CARES.

Между тем