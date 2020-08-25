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«Китайский Uber» официально запустился в России 

Секрет Фирмы и ещё 9 2 часа назад
«Китайский Uber» запустился в России
Фото: ТАСС
В России начал работу новый агрегатор такси. Китайский сервис DiDi запустился в Казани во вторник 25 августа, спустя месяц после объявления о планах покорить российский рынок. Привлекать водителей к сотрудничеству агрегатор будет льготной комиссией в 5%.
Казань стала первым российским городом, где появился DiDi. По данным источников на рынке такси, китайская компания также рассматривает возможность до конца 2020 года начать работу в других городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
К платформе смогут подключаться как водители из таксопарков, так и индивидуальные предприниматели, регистрирующие свой собственный автомобиль в качестве такси. На первом этапе комиссия сервиса составит 5%, но срок действия таких льготных условий в компании не уточнили. У основных конкурентов — Gett, «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» — комиссия варьируется от 6% до 10% от стоимости заказа.

«Китайский Uber»

DiDi — одна из крупнейших китайских технологических платформ. Помимо Китая и России она работает ещё в восьми странах мира, в том числе в Бразилии и Мексике. Сервисом пользуются уже 550 млн человек. Кроме такси компания также оказывает услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике.
Впервые о приходе сервиса в Россию заговорили ещё в 2016 году, когда Российский фонд прямых инвестиций вложился в Didi Chuxing, которая владеет DiDi. Размер вложений при этом не раскрывался. В декабре 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус». В начале 2020 года стало известно о поисках главы российского офиса DiDi и других сотрудников. В июле в Казани появились объявления о наборе водителей для «китайского Uber».
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Комментарии
Компании , Другое , Российский фонд прямых инвестиций
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