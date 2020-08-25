В Москве открылось 85% ресторанов

"У нас 85% ресторанов открылось, все функционируют, каких-либо там проблем нет, тем более, вчера власти озвучили новые меры поддержки. Я думаю, что ситуация достаточно спокойная", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, как обстоят дела у московских рестораторов после возобновления работы.