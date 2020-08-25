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Власти: в Москве открылось 85% ресторанов 

РИА Недвижимость 2 часа назад
В Москве открылось 85% ресторанов
Фото: РИА Новости
Ситуация с ресторанным бизнесом в Москве достаточно спокойная, после снятия ограничений в связи с коронавирусом открылось 85% ресторанов, все они функционируют, проблем нет, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас 85% ресторанов открылось, все функционируют, каких-либо там проблем нет, тем более, вчера власти озвучили новые меры поддержки. Я думаю, что ситуация достаточно спокойная", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, как обстоят дела у московских рестораторов после возобновления работы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Москвы Владимир Ефимов сообщил, что Москва окажет помощь малому и среднему бизнесу за счет новой экономической стратегии.
В связи с ситуацией с коронавирусом рестораны и кафе были временно закрыты в период сложной эпидемиологической ситуации. В рамках очередного этапа снятия ограничений с 16 июня вначале открылись летние веранды, а через неделю рестораны и кафе открылись уже и в стационарном формате.
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Комментарии
Компании , Алексей Немерюк , Владимир Ефимов , РИА Новости
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