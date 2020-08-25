Для «Силы Сибири-2» создадут специальную компанию

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Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар договорились создать компанию специального назначения для реализации проекта «Сила Сибири-2». Стороны подписали меморандум о соответствующих намерениях, следует из заявления российского газового монополиста.

Компанию учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода. Партнером «Газпрома» с монгольской стороны в совместном предприятии может стать местная госкомпания Erdenes Mongol, сообщало ранее агентство Montsame.