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Россия создаст специальную компанию для «Силы Сибири-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Для «Силы Сибири-2» создадут специальную компанию
Фото: ТАСС
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар договорились создать компанию специального назначения для реализации проекта «Сила Сибири-2». Стороны подписали меморандум о соответствующих намерениях, следует из заявления российского газового монополиста.
Компанию учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода. Партнером «Газпрома» с монгольской стороны в совместном предприятии может стать местная госкомпания Erdenes Mongol, сообщало ранее агентство Montsame.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года одобрил газопровод «Сила Сибири-2» в западный Китай через Монголию. В мае «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам. Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год. В настоящее время уже эксплуатируется первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого длилось пять лет и завершилось в 2019 году.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром
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