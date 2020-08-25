Любимый шоколад россиян оказался подделкой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве шоколада, реализуемом в России и Западной Европе, говорится в сообщении ведомства.
"В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия", — говорится в сообщении.
В ФАС отмечают, что в декабре 2019 года ведомство выдало ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушении антимонопольного законодательства.