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ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада в России и Европе 

ТАСС 2 часа назад
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Фото: depositphotos.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве шоколада, реализуемом в России и Западной Европе, говорится в сообщении ведомства.
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"В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия", — говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что в декабре 2019 года ведомство выдало ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушении антимонопольного законодательства.
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