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«Лукойл» сообщил о мошенниках, привлекающих инвестиции граждан от имени компании 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Лукойл» сообщил о мошенниках
Фото: ТАСС
Нефтяная компания "Лукойл" предупредила о мошенниках, которые через социальные сети призывают граждан от имени компании вкладывать средства в некий инвестфонд. Ни компания, ни руководство такого фонда не создавали, сообщили в "Лукойле".

"В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании "Лукойлом" специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента "Лукойла" Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании", — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды, отмечается в сообщении.
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Компании , Вагит Алекперов , Лукойл
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