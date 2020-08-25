American Airlines увольняет 40 тысяч сотрудников

Авиакомпания American Airlines планирует сократить до 40 000 сотрудников в октябре из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, 25 августа сообщает агентство Reuters.

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Программа помощи правительства США, согласно которой авиакомпании получили 25 млрд в обмен на сохранение персонала, рассчитана до сентября. Новых субсидий и льготных кредитов пока нет.

Другая крупная американская авиакомпания, United Airlines, заявила о потенциальном увольнении 36 000 сотрудников. В то же время Southwest Airlines заявила, что надеется избежать вынужденных сокращений в 2020 году.