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American Airlines заявила об увольнении 40 000 сотрудников 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
American Airlines увольняет 40 тысяч сотрудников
Фото: Reuters
Авиакомпания American Airlines планирует сократить до 40 000 сотрудников в октябре из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, 25 августа сообщает агентство Reuters.
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Программа помощи правительства США, согласно которой авиакомпании получили 25 млрд в обмен на сохранение персонала, рассчитана до сентября. Новых субсидий и льготных кредитов пока нет.
Другая крупная американская авиакомпания, United Airlines, заявила о потенциальном увольнении 36 000 сотрудников. В то же время Southwest Airlines заявила, что надеется избежать вынужденных сокращений в 2020 году.
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