Lindt ответил на обвинения в обмане россиян

«Как мы заявляли ранее, Lindt & Sprüngli может подтвердить, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая нами в Российскую Федерацию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира. Вся продукция, реализуемая Lindt на российском рынке, производится на наших фабриках, расположенных в Европе», — сказано в сообщении.