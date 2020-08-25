Lindt ответил на обвинения в обмане россиян

Знаменитая швейцарская компания Lindt & Sprüngli, владеющая популярным брендом Lindt, ответила на претензии в свой адрес. Не так давно производителя шоколада раскритиковали за якобы различные стандарты, применяемые для изготовления десертов для российских и европейских потребителей, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на компанию даже было заведено дело. Регулятор предъявил претензии Lindt & Sprüngl, выявив различия в качестве шоколада, реализуемого в магазинах Западной Европы и на та территории РФ. Правда сам производитель не собирается признавать своей вины, заявляя о единых стандартах качества всей своей продукции.
«Как мы заявляли ранее, Lindt & Sprüngli может подтвердить, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая нами в Российскую Федерацию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира. Вся продукция, реализуемая Lindt на российском рынке, производится на наших фабриках, расположенных в Европе», — сказано в сообщении.