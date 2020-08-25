Каждый третий поставщик подделок имеет шоурум в Москве 

Аналитики BrandMonitor исследовали рынок элитного контрафакта в российских социальных сетях. Они выяснили, что каждая третья онлайн-площадка по продаже подделок имеет шоурум в столице.

Каждая десятая владеет реальным магазином в Санкт-Петербурге и Краснодаре. 3–7% продавцов имеют офлайн-магазины в других городах с населением выше миллиона, передаёт ТАСС.

Всего в соцсетях Instagram, Telegram и «ВКонтакте» существует 192 тысячи аккаунтов, торгующих подделками. Средний оборот со страницы с 10 тысячами подписчиков составляет 450 тысяч рублей, а прибыль — 115 тысяч рублей.

В период с июня 2019 года по июль 2020 года в социальных сетях разместили не меньше 625 тысячи постов, в которых напрямую сообщалось о продаже люксовых подделок. В текущем году ежемесячно возникает около 9 тысяч новых аккаунтов, что почти в два раза больше, чем год назад.

Примерно 80% таких страниц специализируются на одном бренде и работают не больше одного года. Другие продают контрафакт сразу нескольких марок и существует от 1,5 года до 2 лет.

Генеральный директор BrandMonitor Юрий Вопилов рассказал, что скорость появления новых магазинов делает практически невозможным расследование деятельности каждого из них. Кроме того, за многими аккаунтами стоят не физические лица, а организованные преступные группы.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Центробанка, за первые полгода 2020 года число поддельных банкнот в России увеличилось на 6%, а количество выявленных фальшивок превысило отметку в 19 тыс. экземпляров. Маркетолог Игорь Качалов считает, что увеличение активности фальшивомонетчиков связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и рассказал, как не попасться на удочку мошенников.