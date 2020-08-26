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Apple откроет магазин на воде 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Apple откроет магазин на воде
Фото: @marinabaysands
Американская корпорация Apple анонсировала проект нового розничного магазина, который откроется в Сингапуре в заливе Марина-Бэй. Он станет первым плавучим магазином компании и будет выполнен в футуристическом стиле, расположившись на воде. Об этом сообщает The Verge.
На данный момент компания опубликовала только небольшой рекламный ролик о том, как здание будет выглядеть снаружи. Его фасад покроют стеклянными панелями с неоновыми световыми линиями. По задумке, они будут служить подсветкой в ночное время. В центре появится логотип компании в ярко-красном цвете.
Магазин станет 512-й по счету розничной точкой Apple Store в мире и третьей в Сингапуре после Орчард-роуд и еще одной в торговом центре Jewel Changi в аэропорту. На официальном сайте компании сообщается, что новый магазин будет «местом для творчества и выражения своих идей». Создатели также называют его «фонарем в заливе», который напоминает традиционные светящиеся шары, заполняющие залив Сингапура во время ежегодного фестиваля середины осени.
В марте 2020 года Apple объявила о временном закрытии всех розничных магазинов за пределами Китая из-за пандемии коронавируса, а сотрудники корпорации по возможности начали работать из дома. По словам главы Apple Тима Кука, эта мера должна была помешать распространению инфекции.
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Компании , Другое , Apple
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