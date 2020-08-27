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Подсчитаны потери России от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Подсчитаны потери России от коронавируса
Фото: РИА Новости
Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.
В своей сводке Росстат не учитывал показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора. Потери остальных отраслей экономики за первые шесть месяцев составили 3,7 триллиона рублей: 2,2 триллиона недополученной прибыли и 1,5 триллиона дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сальдированный финансовый результат (совокупная прибыль минус общий убыток) составил 4,3 триллиона рублей против восьми триллионов за первое полугодие 2019-го. Совокупная прибыль равняется семи триллионам рублей, убыток — 2,7 триллиона.
За год число предприятий, генерирующих прибыль, уменьшилось на четыре процента. Все они показали убыток по итогам шести месяцев. Общая доля прибыльных компаний составила 64,7 процента, убыточных — 35,3 процента (против 68,6 и 31,4 процента соответственно годом ранее).
Больше всего прибыльных предприятий — в сфере трубопроводного транспорта (87,9 процента), меньше всего — в области железнодорожных перевозок (21,4 процента).
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Компании , Росстат
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