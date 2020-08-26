Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
75.30
89.05
89.10
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.50
87.00
Индексы и котировки Brent
46.45
+0.13 Золото
1917.07
–0.02 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1806
+0.0066
11.08
1.1740
23.08
14.08
31.07

Росбанк создает управляющую компанию 

Банки.ру 1 час назад
Росбанк создает управляющую компанию
Фото: РИА Новости
Росбанк создает собственную управляющую компанию (УК), пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствует отчетность банка, согласно которой 26 июня завершена операция по приобретению 100% ООО «УК „РБ Капитал“. Новую компанию возглавил Олег Галкин, ранее работавший в УК „Уралсиб“ и БКС. Документы на получение лицензии в ЦБ будут направлены „по факту их готовности“.
У Росбанка уже был опыт создания УК — в 2001 году в инвестиционно-банковскую группу вошла одноименная компания. Но в 2008-м она перешла в финансовый холдинг Михаила Прохорова. Больше Росбанк попыток выйти на рынок коллективных инвестиций не предпринимал, но в последние годы на фоне падения ставок по вкладам частные инвесторы массово заинтересовались возможностями доверительного управления.
По оценкам участников рынка, для запуска средней по размерам компании на старте нужно не менее 100 млн рублей, еще 50—100 млн рублей в год потребуется на поддержание бизнеса. Чтобы УК вышла на окупаемость, стоимость чистых активов в управлении должна превышать 5 млрд рублей, полагают участники рынка. Если компания хочет развиваться, активы должны превышать 10 млрд рублей, которые за вычетом вознаграждения банку будут приносить 150 млн рублей, считают участники рынка.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
Банки.ру: последние новости
Эксперты прогнозируют рост числа случаев добровольной самоликвидации банков Эксперты прогнозируют рост числа случаев добровольной самоликвидации банков Мошенники пытаются привлечь деньги граждан от имени «ЛУКОЙЛа» Мошенники пытаются привлечь деньги граждан от имени «ЛУКОЙЛа» Нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов Нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Комментарии
Компании , Олег Галкин , Михаил Прохоров , Росбанк , УК "Уралсиб" , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение