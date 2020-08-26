Богатейший в мире человек стал еще богаче

Состояние богатейшего человека мира Джеффа Безоса достигло $200 млрд Он стал первым миллиардером в истории, преодолевшим эту отметку. Но ненадолго.

Новый рекорд богатства Джефф Безос установил вечером 25 августа. Тогда в ходе торгов капитализация его активов — акций корпорации Amazon — ненадолго превысила отметку в $200 млрд Однако закрепить успех не удалось: уже к закрытию торгов состояние бизнесмена вернулось к отметке $199,7 млрд

Именно столько сейчас стоят 11,1% акций Amazon, принадлежащие Безосу. С начала пандемии коронавируса, подстегнувшей спрос на онлайн-покупки, бумаги компании подорожали более чем на 55%. При этом состояние её основателя за год выросло почти на $86 млрд

Впрочем, достигнуть рекордной отметки в $200 млрд Джефф Безос мог бы намного раньше, если бы не громкий развод с Маккензи Скотт, ставший самым дорогим в истории. Брак длиной в 25 лет завершился в июле 2019 года. Безос отдал бывшей жене 25% своего состояния (или 4% доли в Amazon), что сделало Маккензи Скотт одной из богатейших женщин мира. Сейчас её состояние оценивается в $63,4 млрд — ещё $1,7 млрд она пожертвовала 116 некоммерческим организациям. Ранее Скотт дала клятву отдать половину своего состояния на благотворительность.