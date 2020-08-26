Богатейший в мире человек стал еще богаче

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
75.65
89.23
89.30
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
46.35
+0.15 Золото
1918.70
–0.23 РТС
1267.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1810
+0.0070
11.08
1.1740
23.08
14.08
31.07

Основатель Amazon стал первым в истории миллиардером с капиталом $200 млрд 

Секрет Фирмы и ещё 10 2 часа назад
Состояние богатейшего человека мира Джеффа Безоса достигло $200 млрд Он стал первым миллиардером в истории, преодолевшим эту отметку. Но ненадолго.
Новый рекорд богатства Джефф Безос установил вечером 25 августа. Тогда в ходе торгов капитализация его активов — акций корпорации Amazon — ненадолго превысила отметку в $200 млрд Однако закрепить успех не удалось: уже к закрытию торгов состояние бизнесмена вернулось к отметке $199,7 млрд
Именно столько сейчас стоят 11,1% акций Amazon, принадлежащие Безосу. С начала пандемии коронавируса, подстегнувшей спрос на онлайн-покупки, бумаги компании подорожали более чем на 55%. При этом состояние её основателя за год выросло почти на $86 млрд
Впрочем, достигнуть рекордной отметки в $200 млрд Джефф Безос мог бы намного раньше, если бы не громкий развод с Маккензи Скотт, ставший самым дорогим в истории. Брак длиной в 25 лет завершился в июле 2019 года. Безос отдал бывшей жене 25% своего состояния (или 4% доли в Amazon), что сделало Маккензи Скотт одной из богатейших женщин мира. Сейчас её состояние оценивается в $63,4 млрд — ещё $1,7 млрд она пожертвовала 116 некоммерческим организациям. Ранее Скотт дала клятву отдать половину своего состояния на благотворительность.
Секрет Фирмы: последние новости
Десятки российских банков оказались под угрозой отзыва лицензии Десятки российских банков оказались под угрозой отзыва лицензии «Ашан» уволил десятки сотрудников ради борьбы с коррупцией «Ашан» уволил десятки сотрудников ради борьбы с коррупцией Невостребованным суперджетам нашли покупателя. «Ростех» продаст их сам себе Невостребованным суперджетам нашли покупателя. «Ростех» продаст их сам себе
Комментарии 3
Компании , Видео , Джефф Безос , Amazon
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Богатейший в мире человек стал еще богаче
00:45
Богатейший в мире человек стал еще богаче
Компании
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть