«Билайн» продлил «удаленку» до конца года

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") продлил до конца 2020 года удаленный режим работы, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке "Билайна" Ольги Филатовой (копия есть у ТАСС).

"Мы приняли решение продлить BeeFREE (программа по переводу офисов на удаленную работу — прим. ТАСС) для всей компании до конца 2020 года. Коронавирусная инфекция по-прежнему представляет собой серьезную угрозу обществу. Мы принимаем все меры для защиты наших сотрудников от нее и продолжаем принимать главную меру — всей компанией работать удаленно, соблюдая такой режим заботы о здоровье, который комфортен каждому из нас", — отмечается в письме сотрудникам компании, подлинность которого подтвердили в пресс-службе.

При этом Филатова напомнила, что в офисах созданы безопасные условия для тех, кому необходимо их посещать: размечены зоны, которые помогают соблюдать социальную дистанцию, производится регулярная обработка офиса дезинфицирующими средствами. Также сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а в компании следят за тем, чтобы сотрудники с признаками ОРВИ и простуды оставались дома.

"Мы также заботимся о том, чтобы наша команда розницы работала в максимальной безопасности. Для этого мы предпринимаем комплекс мер, обеспечивающих индивидуальную защиту наших продавцов и клиентов, а также должную санитарную обработку наших магазинов", — написала Филатова.

Ранее в "Билайне" сообщали, что во время пандемии на удаленке работало 90% административного персонала. Сейчас в компании всего насчитывается порядка 27 тыс. работников.