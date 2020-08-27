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Сотовые операторы закрывают безлимитные тарифы 

News.ru и ещё 2 56 минут назад
Сотовые операторы лишат россиян возможности пользоваться безлимитными тарифами. Такое решение уже приняли Tele2 и МТС.
МТС изменил условие архивного плана «Тарифище» с 27 августа. Теперь у клиентов есть выбор: доплачивать за безлимит по 50-75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены, пишут «Известия». Но при втором варианте пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика.
Компания объяснила своё решение анализом базы, который дал понять, что 75% абонентов безлимитных тарифов используют в месяц только 12-15 Гб трафика. То есть, люди платят за то, чем по сути не пользуются.
Tele2 с 26 августа закрыл для подключения услугу «Очень много интернета». Услуга действовала для ряда тарифов и позволяла использовать безлимитный интернет за 200 рублей в месяц. Эксперты считают, что операторам вообще не стоило возвращать безлимитные тарифы. Они уже отказывались полтора года назад от такого трафика, но потом вернули их из-за конкуренции.
Дело в том, что операторы теряют на безлимитах не только в деньгах, но и качестве для большей части абонентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что туристы, прибывшие в Крым из других регионов, рассказали, что не пользуются мобильной связью на полуострове из-за дороговизны и плохого качества. Отказались от пользования сотовой связью в Крыму 15% туристов, ещё 78% покупали местные сим-карты.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Tele2 , МТС , газета "Известия"
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