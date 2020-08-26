Путин подчеркнул, что контрольный пакет акционерного общества «Башкирская содовая компания» принадлежит частным лицам. По словам национального лидера, выручка предприятия только за 2019 год составила 45 миллиардов рублей. При этом, по его словам, предприниматели не торопятся вкладывать деньги в развитие региона: за минувший год на эти цели было направлено «только» 2,5 миллиарда рублей.

«Где деньги? Известно где — в офшорах», — отметил Путин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Башкирии выступили с резкой критикой решения руководства «Башкирской содовой компании» о разработке шихана Куштау, который называют «уникальным памятником природы», включенным в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES».

Протестующие разбили у горы палаточный лагерь, который пытались разогнать сотрудники ЧОПов и росгвардейцы. Позже на ситуацию вокруг Куштау обратил внимание президент России Владимир Путин, который заявил, что жители Башкортостана, выступившие в защиту шихана, «в значительной мере правы».